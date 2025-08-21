Мессенджер MAX
21 августа, 08:31

Меркурис: Зеленскому придётся признать данные о потерях из взломанной базы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ paparazzza

Владимиру Зеленскому в итоге придётся признать достоверность информации о потерях украинской армии, появившейся после взлома базы данных Генштаба ВСУ. Такое мнение высказал британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.

«Он, как всегда, попытается отмахнуться от этой информации, потянуть время, чтобы подготовить ответ. Но не выйдет — признание неизбежно», — заявил эксперт.

По словам Меркуриса, в украинской армии и без того серьёзные проблемы с набором личного состава, а публикация таких сведений может ещё сильнее осложнить мобилизацию.

«У армии не хватает людей, а Зеленский продолжает гнать всё больше и больше солдат на фронт. Хотя это и не помогает», — подчеркнул аналитик.

Генштаб ВСУ хранил данные о миллионных потерях в облачных сервисах Microsoft

Ранее стало известно, что с февраля 2022 года Украина потеряла убитыми и пропавшими без вести около 1,7 млн военнослужащих. Эти данные содержатся во взломанной базе Генштаба ВСУ.

