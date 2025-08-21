В Химках участковый поймал уголовника, укравшего доверчивую собаку в парке

В Химках участковый задержал 47-летнего местного жителя с богатым криминальным прошлым, подозреваемого в краже собаки. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной полиции

Мужчина украл собаку в парке. Видео © Telegram / Подмосковная полиция

Инцидент произошёл, когда молодой человек выгуливал своего хаски и ненадолго зашёл в одно из зданий на улице Победы, привязав питомца у ограждения. Вернувшись, он обнаружил, что его любимый пёс исчез, поэтому сразу обратился в правоохранительные органы.

Полицейский, прочесал жилой район и быстро вышел на след подозреваемого. Мужчина был задержан на одной из улиц города вместе с пропавшим животным, которое тут же вернули законному владельцу.

«Правонарушитель пояснил, что воспользовался моментом отсутствия хозяина собаки и, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, отвязал её и забрал себе. В отношении задержанного следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ», — сказано в публикации.