Путин и Трамп на Аляске
21 августа, 08:53

Центробанк призвал дать российской экономике передышку

ЦБ: Экономике нужна передышка и новые подходы к росту производительности труда

Банк России. Обложка © Life.ru

Российская экономика продолжит демонстрировать рост как в 2025, так и в 2026 годах, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган. По его словам, предварительные данные по росту ВВП за первый квартал текущего года составили 1,4%, а за второй — 1,1%. В целом по году прогнозы говорят об 1-2 процентах роста.

Ганган считает, что экономика переходит к более сбалансированным темпам роста после периода перегрева в предыдущие два года, когда они превышали 4%. Сейчас Россия практически исчерпала свои производственные мощности, возможности логистики и инфраструктуры, а также, что особенно важно, кадровые резервы. Поиск новых сотрудников в настоящее время представляет собой серьёзную задачу.

«Нужна передышка и новые подходы к повышению производительности труда. Без этого весь рост зарплат неизбежно будет съеден инфляцией, и работающие люди в итоге ничего не выиграют», — объяснил Ганган в интервью RG.ru.

Песков: Экономика России выработала определённый иммунитет к санкциям
Ранее Life.ru рассказал, что российская экономика не демонстрирует явных признаков рецессии, но наблюдается плавное замедление темпов роста. Такие действия объясняются постепенным выходом экономики из состояния «перегрева».

Наталья Афонина
