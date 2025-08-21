Блиновский обвинил водителя кроссовера в попытке сбить его

Бизнесмен Алексей Блиновский обвинил водителя кроссовера в том, что тот якобы пытался его сбить. Об этом пишет SHOT.

Водитель Сергей рассказал о конфликте с Блиновским. Видео © Life.ru

Водитель автомобиля Сергей, который столкнулся с мужем «королевы марафонов», заявил, что Блиновский орал на него и никак не успокаивался. Тогда мужчина вышел из авто и ударил оппонента. При этом он разбил костяшки в кровь.

Фото © Life.ru