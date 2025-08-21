Мессенджер MAX
21 августа, 09:46

Блиновский обвинил водителя кроссовера в попытке сбить его

Бизнесмен Алексей Блиновский обвинил водителя кроссовера в том, что тот якобы пытался его сбить. Об этом пишет SHOT.

Водитель Сергей рассказал о конфликте с Блиновским. Видео © Life.ru

Водитель автомобиля Сергей, который столкнулся с мужем «королевы марафонов», заявил, что Блиновский орал на него и никак не успокаивался. Тогда мужчина вышел из авто и ударил оппонента. При этом он разбил костяшки в кровь.

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Блиновский отказался комментировать ДТП, после которого ему разбили голову

Напомним, что сегодня утром бизнесмен Алексей Блиновский, совершая обгон кроссовера, поворачивавшего во двор, зацепил и повредил зеркало автомобиля. Life.ru публиковал видео аварии. Этот инцидент спровоцировал драку между мужчинами. По словам водителя, именно Блиновский первым проявил агрессию. Адвокат семьи предпринимателя сообщил, что его клиент находится в отпуске в Москве, а его контракт с Министерством обороны ещё не закончен.

