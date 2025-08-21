Мессенджер MAX
21 августа, 08:40

Блиновский отказался комментировать ДТП, после которого ему разбили голову

Обложка © Life.ru

Муж «королевы марафонов» Алексей Блиновский не стал комментировать ДТП в Москве, после которого ему разбил голову другой участник аварии. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

Блиновский не стал отвечать на вопросы корреспондента после ДТП. Видео © Life.ru

Вместо ответа на вопросы, в том числе о своём участии в СВО, Блиновский активно кому-то звонил и пытался уйти от нашего журналиста.

Напомним, что дорожный инцидент стал причиной конфликта между Блиновским и водителем кроссовера. Муж «королевы марафонов» Елены Блиновской бой, судя по всему, проиграл — его заметили с разбитой головой. Life.ru показывал видео с моментом ДТП и называл предварительную причину аварии.

