21 августа, 08:24

Блиновский через окно бросился на водителя кроссовера, которому снёс зеркало на Ducati за 4 млн

Обложка © Life.ru

Муж «королевы марафонов» Алексей Блиновский первым напал на водителя кроссовера в Москве, которому снёс зеркало во время обгона на своём Ducati за 4 млн рублей. Об этом пострадавший рассказал на месте аварии корреспонденту Life.ru.

Видео © Life.ru

По словам Сергея, он поворачивал во двор и включил поворотник, а муж блогерши пытался его обогнать и врезался. В итоге Блиновский начал через окно бросаться на водителя, а тот в ответ ударил его по голове.

Напомним, что этот дорожный инцидент стал причиной конфликта между Блиновским и водителем авто. Муж «королевы марафонов» Елены Блиновской бой, судя по всему, проиграл — его заметили с разбитой головой. Life.ru публиковал видео с моментом ДТП. Причиной аварии стало то, что Блиновский не заметил включённый поворотник машины.

