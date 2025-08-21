Блиновский через окно бросился на водителя кроссовера, которому снёс зеркало на Ducati за 4 млн

Муж «королевы марафонов» Алексей Блиновский первым напал на водителя кроссовера в Москве, которому снёс зеркало во время обгона на своём Ducati за 4 млн рублей. Об этом пострадавший рассказал на месте аварии корреспонденту Life.ru.

По словам Сергея, он поворачивал во двор и включил поворотник, а муж блогерши пытался его обогнать и врезался. В итоге Блиновский начал через окно бросаться на водителя, а тот в ответ ударил его по голове.