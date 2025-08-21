Мессенджер MAX
21 августа, 09:10

В озере Байкал обнаружили три затонувших электросамоката

Обложка © Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура

В озере Байкал нашли три электросамоката. Об этом сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

«Природоохранной прокуратурой приняты меры к извлечению электросамокатов из акватории озера Байкал на территории города Слюдянка Иркутской области», — указано в сообщении.

Западно-Байкальская прокуратура начала проверку. Как самокаты попали в озеро, не уточняется. По словам владельца, инцидент произошёл ночью 27 июля.

Транспорт удалось извлечь из воды. Нарушителей оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Ранее Life.ru писал, что в Татарстане подросток на электросамокате влетел в металлическую опору и погиб. Момент инцидента попал на видео.

Никита Никонов
