В озере Байкал обнаружили три затонувших электросамоката
Обложка © Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура
В озере Байкал нашли три электросамоката. Об этом сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
«Природоохранной прокуратурой приняты меры к извлечению электросамокатов из акватории озера Байкал на территории города Слюдянка Иркутской области», — указано в сообщении.
Западно-Байкальская прокуратура начала проверку. Как самокаты попали в озеро, не уточняется. По словам владельца, инцидент произошёл ночью 27 июля.
Транспорт удалось извлечь из воды. Нарушителей оштрафовали на 30 тысяч рублей.
