«Не было, и точка!» Сийярто опроверг большую утку о созвоне Трампа с Орбаном
Сийярто опроверг слухи о созвоне Трампа с Орбаном по поводу приёма Украины в ЕС
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / I T S
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто опроверг информацию о том, что президент США Дональд Трамп звонил венгерскому премьер-министру Виктору Орбану с просьбой поддержать вступление Украины в ЕС. Глава МИД прояснил ситуацию в программе «Час борцов» на YouTube.
«Такого телефонного разговора не было. Не было, и точка. Не только эта тема не поднималась, но и вообще никакого разговора не было», — сказал министр иностранных дел.
Глава венгерского МИД назвал эти сообщения самой большой уткой, которую ему только доводилось видеть. Сийярто обратил внимание на то, что эти публикации поддержали агентство Bloomberg и другие СМИ, утверждавшие, что Трамп позвонил Орбану после встречи с Зеленским и европейскими лидерами 18 августа.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя итоги онлайн-саммита лидеров Евросоюза 19 августа, выразил мнение, что угрозу третьей мировой войны можно снизить только через прямые переговоры Путина и Трампа. Он уверен, что диалог между Москвой и Вашингтоном остаётся решающим фактором для обеспечения глобальной стабильности.