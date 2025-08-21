«‎Не было, и точка!» Сийярто опроверг большую утку о созвоне Трампа с Орбаном

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто опроверг информацию о том, что президент США Дональд Трамп звонил венгерскому премьер-министру Виктору Орбану с просьбой поддержать вступление Украины в ЕС. Глава МИД прояснил ситуацию в программе «Час борцов» на YouTube.

«Такого телефонного разговора не было. Не было, и точка. Не только эта тема не поднималась, но и вообще никакого разговора не было», — сказал министр иностранных дел.