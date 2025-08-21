Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)




21 августа, 09:39

«‎Не было, и точка!» Сийярто опроверг большую утку о созвоне Трампа с Орбаном

Сийярто опроверг слухи о созвоне Трампа с Орбаном по поводу приёма Украины в ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / I T S

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто опроверг информацию о том, что президент США Дональд Трамп звонил венгерскому премьер-министру Виктору Орбану с просьбой поддержать вступление Украины в ЕС. Глава МИД прояснил ситуацию в программе «Час борцов» на YouTube.

«Такого телефонного разговора не было. Не было, и точка. Не только эта тема не поднималась, но и вообще никакого разговора не было», — сказал министр иностранных дел.

Глава венгерского МИД назвал эти сообщения самой большой уткой, которую ему только доводилось видеть. Сийярто обратил внимание на то, что эти публикации поддержали агентство Bloomberg и другие СМИ, утверждавшие, что Трамп позвонил Орбану после встречи с Зеленским и европейскими лидерами 18 августа.

Венгрия выразила заинтересованность в проведении переговоров Путина и Зеленского
Венгрия выразила заинтересованность в проведении переговоров Путина и Зеленского

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя итоги онлайн-саммита лидеров Евросоюза 19 августа, выразил мнение, что угрозу третьей мировой войны можно снизить только через прямые переговоры Путина и Трампа. Он уверен, что диалог между Москвой и Вашингтоном остаётся решающим фактором для обеспечения глобальной стабильности.

Анастасия Никонорова
