Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 августа, 09:55

В Узбекистане блогер получил 3 года колонии за оскорбление президента Мирзиёева

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SeventyFour

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SeventyFour

В Узбекистане 26-летнего блогера Валерия Югая (псевдоним «Абдуллох») приговорили к трём годам и одному месяцу тюремного заключения за разжигание межнациональной розни и религиозных чувств, а также за оскорбление президента Шавката Мирзиёева. Об этом сообщил пресс-секретарь Верховного суда республики Азиз Абидов.

«Приговором Нурафшанского городского суда по уголовным делам В. Д., 1999 года рождения, признан виновным. <...> Ему назначено наказание в виде трёх лет и одного месяца лишения свободы», — говорится в сообщении.

Блогера признали виновным по статьям о «возбуждении национальной, расовой, этнической или религиозной вражды» и «посягательстве на президента Республики Узбекистан». Ему назначено отбывание наказания в колонии-поселении.

В России впервые задержали мошенника, использовавшего в схеме мессенджер MAX
В России впервые задержали мошенника, использовавшего в схеме мессенджер MAX

Ранее сообщалось о задержании в Москве блогера, допустившего оскорбительные высказывания в адрес жителей блокадного Ленинграда, отметив, в частности, их способность прожить три года «без бабл-ти». Задержанный размещал в TikTok провокационные видеоролики, в которых также заявлял, что «бургеры и джинсы дороже Родины».

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Узбекистан
  • Шавкат Мирзиёев
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar