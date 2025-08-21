В Узбекистане блогер получил 3 года колонии за оскорбление президента Мирзиёева

В Узбекистане 26-летнего блогера Валерия Югая (псевдоним «Абдуллох») приговорили к трём годам и одному месяцу тюремного заключения за разжигание межнациональной розни и религиозных чувств, а также за оскорбление президента Шавката Мирзиёева. Об этом сообщил пресс-секретарь Верховного суда республики Азиз Абидов.

«Приговором Нурафшанского городского суда по уголовным делам В. Д., 1999 года рождения, признан виновным. <...> Ему назначено наказание в виде трёх лет и одного месяца лишения свободы», — говорится в сообщении.

Блогера признали виновным по статьям о «возбуждении национальной, расовой, этнической или религиозной вражды» и «посягательстве на президента Республики Узбекистан». Ему назначено отбывание наказания в колонии-поселении.