Подорвавшийся на мине латвийский пограничник умер от тяжёлых ран в госпитале
SHOT: В Литве умер пограничник, подорвавшийся на мине для сдерживания России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sirocco
Латвийский пограничник, который подорвался на мине, установленной властями для «сдерживания России», погиб. По данным Telegram-канал SHOT, несмотря на усилия врачей в госпитале, военнослужащего спасти не удалось.
Боец обычно осуществлял обход территории, которая ранее была заминирована, но забыл расположение установленных снарядов. В результате военнослужащий подорвался на одном из них.
Пограничник получил тяжёлые ранения и был госпитализирован в местную больницу с минно-взрывной травмой. Трагедия стала первой после выхода Латвии из Оттавской конвенции