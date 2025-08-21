Мессенджер MAX
21 августа, 12:32

Подорвавшийся на мине латвийский пограничник умер от тяжёлых ран в госпитале

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sirocco

Латвийский пограничник, который подорвался на мине, установленной властями для «сдерживания России», погиб. По данным Telegram-канал SHOT, несмотря на усилия врачей в госпитале, военнослужащего спасти не удалось.

Боец обычно осуществлял обход территории, которая ранее была заминирована, но забыл расположение установленных снарядов. В результате военнослужащий подорвался на одном из них.

Пограничник получил тяжёлые ранения и был госпитализирован в местную больницу с минно-взрывной травмой. Трагедия стала первой после выхода Латвии из Оттавской конвенции

