Подорвавшийся на мине латвийский пограничник умер от тяжёлых ран в госпитале

Латвийский пограничник, который подорвался на мине, установленной властями для «сдерживания России», погиб. По данным Telegram-канал SHOT, несмотря на усилия врачей в госпитале, военнослужащего спасти не удалось.

Боец обычно осуществлял обход территории, которая ранее была заминирована, но забыл расположение установленных снарядов. В результате военнослужащий подорвался на одном из них.