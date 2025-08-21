«Мята Lounge» после расследования SHOT поможет написать «кодекс кальянных»

После материала о сомнительной санитарии в кальянных «Мята lounge» сеть столкнулась с внеплановой инспекцией. Представители компании подтвердили, что по всем филиалам действует единый свод правил по обработке и дезинфекции кальянных трубок. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

В пресс-службе подчеркнули, что в их точках придерживаются строгих стандартов гигиены, а само предприятие готово сотрудничать с регулирующими органами для создания отраслевых норм, которые повысят качество обслуживания во всех заведениях кальянной индустрии.

Ранее врач заявил, что сходить покурить кальян и выкурить за раз 100 сигарет — примерно одно и то же. По его словам, от кальяна человек вдыхает куда больше дыма, который, к тому же, дольше оседает в лёгких. Там, как и в «раковой палочке», содержатся никотин, угарный газ, тяжёлые металлы и канцерогены.