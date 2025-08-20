Хомячьи бега, рулетка и кальяны: Игрок «Краснодара» потратил 3 млн на день рождения в стиле казино

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов устроил празднование своего 23-летия, общая стоимость которого превысила три миллиона рублей. Об этом сообщает Mash на спорте.

День рождение Кривцова. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / @krivtsov__88

Темой торжества, которое прошло в ресторане «Партизано», была выбрана стилистика казино. Для воплощения этой идеи Кривцов и его супруга наняли профессиональное агентство, которое организовало для гостей, включая одноклубников футболиста Черникова, Козлова, Агкацева, Петрова и Сперцяна, разнообразные азартные развлечения. Среди них были покер, рулетка с крупье, а также экзотические хомячьи и черепашьи бега, на которые участники делали ставки. Стоимость этих активностей составила 125 тысяч рублей.

Отдельной статьёй расходов стали алкогольные напитки, которые именинник закупал отдельно под заказ. В список вошли как премиальное шампанское, так и текила, водка, вермут, виски, джин и игристые вина, а также именные коктейли. Помимо этого, Кривцов пожелал пригласить хороших кальянщиков, чтобы в зале было дымно.

Оформление мероприятия и декор «под ключ» обошлись в 800 тысяч рублей, а аренда технического оборудования — звука, света и конструкций — ещё в 350 тысяч. Были изготовлены даже специальные игровые фишки с портретом курящего сигару виновника торжества. Также гостей угощали тортом в виде Кубка Российской Премьер-Лиги, стоимость которого оценивается в 50 тысяч рублей.

Оплата услуг ведущего за семь часов работы составила 250 тысяч рублей, а профессиональная фото- и видеосъёмка мероприятия — ещё 250 тысяч. Дополнительные 240 тысяч рублей получили персональные менеджеры, занимавшиеся логистикой и координацией праздника. Общий депозит в ресторане составил 400 тысяч рублей, не считая дополнительных трат сверху.