Загадочное радио Судного дня выдало в эфир три шифра за час, один из них содержит «‎каюк»

Загадочная российская военная радиостанция УВБ-76, известная как «Радио Судного дня», вышла в эфир с тремя новыми шифрами – олуховка, крипокаюк, аморализм. Об этом сообщил неофициальный канал «УВБ-76 логи», отслеживающий её активность.

Первая передача прозвучала в 12:30 по московскому времени, а вторая — спустя 35 минут, в 13:05, третья в 13:35. Смысл передаваемых сообщений и их цель остаётся, как обычно, тайной.

«1-е: НЖТИ 93469 ОЛУХОВКА 8753 4946, 2-е: НЖТИ 82272 КРИПОКАЮК 8182 5213, 3-е: НЖТИ 79959 АМОРАЛИЗМ 3457 1926», — говорилось по радио.