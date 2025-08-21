Загадочное радио Судного дня выдало в эфир три шифра за час, один из них содержит «каюк»
Радиостанция Судного дня УВБ-76 выдала слова олуховка, крипокаюк, аморализм
Обложка © Life.ru / Шедеврум
Загадочная российская военная радиостанция УВБ-76, известная как «Радио Судного дня», вышла в эфир с тремя новыми шифрами – олуховка, крипокаюк, аморализм. Об этом сообщил неофициальный канал «УВБ-76 логи», отслеживающий её активность.
Первая передача прозвучала в 12:30 по московскому времени, а вторая — спустя 35 минут, в 13:05, третья в 13:35. Смысл передаваемых сообщений и их цель остаётся, как обычно, тайной.
«1-е: НЖТИ 93469 ОЛУХОВКА 8753 4946, 2-е: НЖТИ 82272 КРИПОКАЮК 8182 5213, 3-е: НЖТИ 79959 АМОРАЛИЗМ 3457 1926», — говорилось по радио.
Ранее радиостанция УВБ-76 передала новое таинственное сообщение — слово «толкосрам». Станция, созданная в 1970-х годах, до сих пор остаётся загадкой, так как её истинное назначение неизвестно. Периодически в эфире звучат странные сообщения, которые привлекают внимание радиолюбителей и исследователей, пытающихся их расшифровать.