Воспалённое воображение: Политолог объяснил, почему планируемый Киевом «перенос» ДНР и ЛНР не имеет смысла
Верховная рада Украины рассматривает бессмысленный с правовой и практической точки зрения план по административному переносу ЛНР и ДНР в соседние области. Такое мнение в комментарии для Life.ru высказал политолог Александр Дудчак.
«Это просто изменение внутреннего деления территории, которая когда-то называлась Украиной. Ни на что это не влияет. У них же даже есть и прокуратура Крыма, и представитель президента в Крыму. Это ответственность их воспалённого воображения и больного мозга», — сказал эксперт.
Политолог подчеркнул, что это просто изменение внутреннего деления территории, которая когда-то называлась Украиной. При этом спецоперация будет продолжаться без учёта решений нелегитимной украинской власти.
Какое это вообще может иметь влияние? Мы что, слушаем их распоряжение, выполняем указания Верховной рады или этого просроченного президента? Какое это имеет отношение? Это даже не вопрос. Бессмысленно, пусть делают что хотят, нам без разницы
Политолог Александр Дудчак
Ранее стало известно, что украинские власти рассматривают административную реформу для восточных регионов. Законопроект, зарегистрированный в Раде, предполагает передачу подконтрольных Киеву частей Донецкой и Луганской областей под юрисдикцию Харьковской и Днепропетровской. По словам депутата, это представлено как ключевая мера для сохранения данных территорий в составе государства.