Нацбанк Украины выпустил купюры с девизом украинских экстремистов

Национальный банк Украины ввёл в обращение модифицированные банкноты номиналом 20 гривен с изменённым элементом дизайна. Об этом говорится в официальном заявлении регулятора, опубликованном на его сайте. В оформлении банкноты киевские власти решили использовать экстремистский лозунг украинских националистов из ОУН-УПА*.

20 гривен с лозунгом запрещённых в России организаций украинских экстремистов. Фото © НБУ

«С 21 августа 2025 НБУ будет подкреплять модифицированными банкнотами банки и сит-компании для дальнейшей их выдачи клиентам и на замену изношенных, повреждённых и изъятых из наличного обращения банкнот», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

В сообщении уточняется, что в правой верхней части оборотной стороны новых купюр размещен лозунг, при этом все остальные элементы дизайна и защиты соответствуют банкнотам образца 2018 года. НБУ пояснил, что это плановый выпуск, и гражданам не нужно специально обменивать старые банкноты на новые, так как они будут находиться в обращении параллельно.

Ранее в национальном банке Украины выразили недовольство тем, что название монеты «копейка» ассоциирует страну с Россией, Белоруссией и Приднестровьем. Глава НБУ Андрей Пышный призвал переименовать денежную единицу.