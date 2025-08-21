Мессенджер MAX
21 августа, 11:30

Задержан рецидивист, подозреваемый в ограблении на ₽11 миллионов в Петербурге

Полиция задержала 25-летнего мужчину, который, по версии следствия, совершил ограбление в бизнес-центре на улице Чапаева в Санкт-Петербурге. Предполагаемое преступление произошло 16 августа, сообщает 78.ru.

Подозреваемый в грабеже. Фото © 78.ru

По данным издания, злоумышленник зашёл в бизнес-центр, поздоровался с сотрудником, затем распылил в его лицо газовый баллончик. После этого мужчина похитил портфель с 11 миллионами рублей и уехал на автомобиле марки Mercedes-Benz. Как сообщил источник издания, подозреваемого задержали. Также сообщается, что ранее грабитель уже был судим.

Напомним, ранее в Санкт-Петербурге неизвестный мужчина похитил сумку с 11 миллионами рублей у сотрудника офиса и скрылся на автомобиле Mercedes-Benz. На кадрах с места происшествия наглядно видно, как злоумышленник заходит в офис, делает вид, что хочет что-то передать сотруднику, а затем распыляет ему в лицо перцовый баллончик и скрывается с деньгами.

Обложка © Life.ru

    avatar