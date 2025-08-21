Назначен новый командующий войсками «Север»
Генерал-полковник Евгений Никифоров стал командующим группировкой ВС РФ Север
Обложка © Минобороны РФ
Генерал-полковник Евгений Никифоров назначен командующим группировкой войск «Север» вместо генерал-полковника Александра Лапина и уже выступил с докладом перед приехавшим с инспекцией министром обороны РФ Андреем Белоусовым. Об этом сообщил Министерство обороны России.
«Командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров доложил Министру обороны РФ по вопросам оснащения подразделений группировки современным вооружением и военной техникой и его модернизации с учётом опыта боевого применения в ходе СВО», – уточнили в Минобороны.
Никифоров прошёл путь от командира взвода до командующего округом. Он командовал 58-й гвардейской общевойсковой армией ВС РФ и войсками Западного военного округа, который впоследствии был разделён.
Ранее Life.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин назначил Александра Масленникова на должность заместителя секретаря Совета безопасности России. До этого у секретаря Совбеза Сергея Шойгу было семь заместителей, теперь их стало девять. Должность первого заместителя занимает Рашид Нургалиев. Также заместителями Шойгу являются Александр Венедиктов, Александр Гребенкин, Юрий Коков, Григорий Молчанов, Олег Храмов и Алексей Шевцов.