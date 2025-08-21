Назначен новый командующий войсками «Север»

Генерал-полковник Евгений Никифоров назначен командующим группировкой войск «Север» вместо генерал-полковника Александра Лапина и уже выступил с докладом перед приехавшим с инспекцией министром обороны РФ Андреем Белоусовым. Об этом сообщил Министерство обороны России.

«Командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров доложил Министру обороны РФ по вопросам оснащения подразделений группировки современным вооружением и военной техникой и его модернизации с учётом опыта боевого применения в ходе СВО», – уточнили в Минобороны.

Никифоров прошёл путь от командира взвода до командующего округом. Он командовал 58-й гвардейской общевойсковой армией ВС РФ и войсками Западного военного округа, который впоследствии был разделён.