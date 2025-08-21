В Великом Новгороде нашли древнейшую печать князя Ярослава Мудрого

В ходе археологических раскопок в Великом Новгороде обнаружили уникальный артефакт — древнейшую печать князя Ярослава Мудрого, относящуюся к периоду его новгородского княжения. Об этом сообщил врио губернатора региона Андрей Дронов.

По его словам, находка имеет исключительное значение, так как до сих пор учёные лишь предполагали существование подобного памятника.

«Это единственная печать того периода. Учёные спорили, строили гипотезы, но лишь сейчас она была найдена», — отметил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что ежегодно археологи обогащают музейный фонд Великого Новгорода берестяными грамотами, предметами ювелирного искусства, шедеврами нумизматики и быта. Подобные находки, по его словам, не только дополняют, но и меняют представление о русской истории.

«Такие открытия возможны только тогда, когда археологи, музеи и регион работают вместе, понимая, что мы живём на земле, наполненной историческими сокровищами, на земле, которая по праву называется Родиной России», — добавил Дронов.