Пьяный скуф подорвался на пивной кеге, найденной на мусорке

В Уфе алкогольный угар одного из местных жителей едва не привёл к трагедии, когда он решил присвоить себе списанную пивную кегу. Об этом инциденте сообщил телеграм-канал «Жесть Уфа» .

Как видно на кадрах, предприимчивый горожанин в состоянии сильного алкогольного опьянения с трудом волочит заветный трофей с мусорки к подъезду. Его планы на веселье рухнули в прямом смысле слова вместе с ним самим на мокрый асфальт — падение на бочку привело к оглушительному взрыву, разметавшему его «добычу» по двору. К счастью, никто не пострадал.