Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 августа, 12:39

Пьяный скуф подорвался на пивной кеге, найденной на мусорке

Пьяный мужчина подорвался на пивной кеге в Уфе и попал на видео

В Уфе алкогольный угар одного из местных жителей едва не привёл к трагедии, когда он решил присвоить себе списанную пивную кегу. Об этом инциденте сообщил телеграм-канал «Жесть Уфа».

Момент взрыва. Видео © Telegram / Жесть Уфа

Как видно на кадрах, предприимчивый горожанин в состоянии сильного алкогольного опьянения с трудом волочит заветный трофей с мусорки к подъезду. Его планы на веселье рухнули в прямом смысле слова вместе с ним самим на мокрый асфальт — падение на бочку привело к оглушительному взрыву, разметавшему его «добычу» по двору. К счастью, никто не пострадал.

Житель Бурятии едва не подорвался на авиабомбах в лесу
Житель Бурятии едва не подорвался на авиабомбах в лесу

Ранее беременная жительница Георгиевска получила сильные ожоги из-за взрыва блендера в руках. 23-летняя пострадавшая, находящаяся на последнем триместре, заявила, что всегда чистила прибор согласно рекомендациям: с использованием горячей воды и последующим вытиранием насухо.

BannerImage

Обложка © Telegram / Жесть Уфа

Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar