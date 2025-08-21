Жапаров призвал Трампа и Стармера прекратить давление на Киргизию санкциями

Киргизия расценивает санкции США и Великобритании против банков «Керемет Банк» и «Капитал Банк Центральной Азии» как давление. Об этом заявил президент Садыр Жапаров, обращаясь к американскому коллеге Дональду Трампу и британскому премьер-министру Киру Стармеру, сообщает агентство «Кабар».

«Они видят, что экономика Кыргызстана растёт высокими темпами. Например, наш ВВП вырос на 11,7%, мы на передовых позициях среди стран СНГ. Думаю, именно из-за этого на нас оказывается давление», — сказал он.

Жапаров призвал Трампа и Стармера не политизировать экономику, добавив, что подобные действия несправедливы как минимум из-за золота, которое Киргизия ежегодно продаёт в Англию на миллиард долларов. Кроме того, западные страны не могут представить ни одного доказательства нарушения Бишкеком санкций против России, а все операции «Керемет Банка» с рублём находятся под государственным контролем.

«В России у нас около 1 млн мигрантов, которые ежедневно переводят сюда миллиарды рублей. Эти средства нужно конвертировать и обеспечивать людям доступ к ним», — подчеркнул глава государства.

