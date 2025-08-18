Путин обсудил итоги российско-американского саммита с президентом Киргизии
Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Глава РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров обсудили итоги российско-американского саммита. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе телефонного разговора Путин проинформировал киргизского коллегу о результатах переговоров с американским президентом Дональдом Трампом на Аляске.
«Владимир Путин поделился оценками недавней российско-американской встречи на высшем уровне», — говорится в официальном сообщении.
Жапаров выразил поддержку усилиям России по поиску мирного урегулирования украинского конфликта. Лидеры также обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества между Москвой и Бишкеком, хотя конкретные детали этих договорённостей не раскрываются.
Ранее Путин рассказал о ходе и итогах переговоров руководителям ЮАР, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Бразилии и Индии.
Переговоры, состоявшийся 15 августа, длился приблизительно три часа. Президент России предложил своему американскому коллеге посетить столицу РФ, в то время как глава Белого дома Дональд Трамп заявил о достигнутом прогрессе на переговорах, не отрицая при этом существования нерешенных вопросов. После завершения саммита Трамп провёл ряд встреч с руководителями стран Североатлантического альянса, а также с экс-комиком Владимиром Зеленским, запланировавшим визит в Вашингтон на 18 августа для личной беседы с Трампом.