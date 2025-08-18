Путин обсудил итоги российско-американского саммита с президентом Киргизии

Глава РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров обсудили итоги российско-американского саммита. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе телефонного разговора Путин проинформировал киргизского коллегу о результатах переговоров с американским президентом Дональдом Трампом на Аляске.

«Владимир Путин поделился оценками недавней российско-американской встречи на высшем уровне», — говорится в официальном сообщении.

Жапаров выразил поддержку усилиям России по поиску мирного урегулирования украинского конфликта. Лидеры также обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества между Москвой и Бишкеком, хотя конкретные детали этих договорённостей не раскрываются.