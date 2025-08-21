Русский минотавр: В США в честь Овечкина гигантский лабиринт

В американском штате Мэриленд на кукурузном поле создали масштабный лабиринт в честь российского хоккеиста, нападающего клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Об этом в соцсетях сообщили представители местной фермы Summers Farm.

Лабиринт в честь Овечкина, вид сверху.

Площадь арт-объекта, выполненного в виде сложного лабиринта, достигает 2,4 гектара. Его центральными элементами стали надпись GR8NESS, что означает «Величие» 8-го номера, а также число 895, символизирующее рекордное количество шайб, заброшенных спортсменом в матчах регулярного чемпионата.

Напомним, что Александр Овечкин 6 апреля обновил рекорд по количеству заброшенных шайб в НХЛ, оставив позади канадца Уэйна Гретцки, забившего за свою карьеру в лиге 894 гола. А 17 августа имя форварда вписали в Книгу рекордов России. Перед началом следующего сезона, возможно последнего для Овечкина, на его счету 897 шайб.