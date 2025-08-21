Мессенджер MAX
21 августа, 12:20

Космические войска запустили с Плесецка Ангару с военными спутниками

21 августа в 12:32 по московскому времени с Государственного испытательного космодрома Плесецк, который расположен в Архангельской области, был выполнен запуск ракеты-носителя «Ангара-1.2». Старт прошёл в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Пуск осуществили специалисты космических войск. Они сообщили, что лёгкая ракета-носитель вывела на орбиту космические аппараты, созданные по заказу оборонного ведомства.

В июне также с космодрома «Плесецк» бьла запущена ракету «Ангара-А5» с космическими аппаратами. Это был десятый запуск ракеты данной серии. С 2014 года с «Плесецка» стартовали восемь ракет пять лёгких «Ангара-1.2» и три тяжёлых «Ангара-А5». Кроме того, в апреле 2024 года с космодрома Восточный также запустили «Ангару-А5».

