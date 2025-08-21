Мессенджер MAX
21 августа, 12:34

Член СПЧ Кабанов связал возможную вспышку холеры с мигрантами

Обложка © Freepik / DC Studio

России может угрожать вспышка холеры из-за мигрантов, заявил член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Кирилл Кабанов. Своё мнение он высказал в Telegram-канале, реагируя на слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой о мерах профилактики.

«Откуда у нас в стране вдруг появилась холера?» — задался вопросом Кабанов.

По словам общественника, инфекция уже якобы завезена в Россию иностранными рабочими, в первую очередь из среднеазиатских республик. Член СПЧ подверг критике принимаемые меры обеспечения санитарно-эпидемиологической защиты населения, назвав их недостаточными. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова не сообщала о вспышках холеры на территории России, а лишь призвала соблюдать меры профилактики.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила журналистам, что в России сохраняется риск завоза холеры из-за её широкого распространения и высокой смертности в других странах, но страна подготовлена к противодействию этой угрозе. По её словам, в мае была проведена проверка готовности всех медицинских учреждений, пунктов пропуска и аэропортов, а также определены ключевые точки контроля для усиления мониторинга, чтобы не допустить проникновения инфекции. Учёные Российского противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора разработали новый тест для оперативного выявления холеры, который в шесть раз ускоряет анализ по сравнению с существующими методами,

