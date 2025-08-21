Мессенджер MAX
21 августа, 13:06

Россиянин попался в аэропорту с дубайскими «‎подарками для жены» на полмиллиона в кроссовках

ФТС нашла украшения на 500 тыс. в обуви пассажира из Дубая в аэропорту Грозного

Обложка © Предоставлено Life.ru

Сотрудники таможенных органов аэропорта в городе Грозный пресекли попытку незаконного ввоза ювелирных изделий. Они нашли два золотых кольца и браслет Cartier общей стоимостью полмиллиона рублей, спрятанные под стельками обуви пассажира, прибывшего из Дубая. Об этом сообщила Life.ru пресс-служба ведомства.

32-летний россиянин спрятал в обуви украшения, чтобы избежать декларирования и уплаты таможенных пошлин. Но украшения были обнаружены при помощи ручного металлодетектора. Мужчина заявил, что вёз подарок супруге.

Экспертиза подтвердила, что изъятые изделия изготовлены из золота 750 пробы и являются новыми. В отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении по статье, предусматривающей ответственность за сокрытие товаров от таможенного контроля. Ему грозит штраф в размере от половины до трёхкратной стоимости незадекларированных товаров.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Шереметьево сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) изъяли у пассажирки незадекларированное кольцо стоимостью 6 миллионов рублей. Экспертиза установила, что ювелирное изделие изготовлено из платины 950 пробы и инкрустировано бриллиантами.
