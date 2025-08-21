Львова-Белова: Ещё троих детей вернули на Украину при посредничестве Катара

Российская Федерация при содействии Катара способствовала возвращению ещё трех детей к семьям на территории Украины. Об этом проинформировали в аппарате уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

«Продолжаем работу по воссоединению детей с близкими в России, на Украине и в третьих странах. Ведём её по поручению президента России Владимира Путина. В ближайшее время с семьями на Украине воссоединятся трое детей — два мальчика, 8 и 15 лет, и шестилетняя девочка», — говорится в сообщении.

Всего при поддержке детского омбудсмена с родственниками в России воссоединились 26 детей из 18 семей, на Украине и в третьих странах — 115 детей из 91 семьи, с учётом ребят, которые в настоящее время едут на Украину.