Путин присвоил президенту РАН Красникову звание Героя труда России

Геннадий Красников — президент Российской академии наук (РАН) с 2022 года. Он является советским и российским учёным в области физики полупроводниковых приборов, автором множества научных работ и разработок, получивших признание в России и за рубежом. Именно под его руководством в стране был создан уникальный инновационный комплекс по разработке и промышленному производству интегральных микросхем уровня 180–90–65 нм.