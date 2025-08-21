Путин присвоил президенту РАН Красникову звание Героя труда России
Глава государства Владимир Путин удостоил президента Российской академии наук (РАН) Геннадия Красникова звания Героя Труда РФ. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Путин присвоил звание Героя труда президенту РАН. Фото © Официальный интернет-портал правовой информации
«За особые заслуги перед государством и выдающийся вклад в развитие отечественной науки присвоить звание Героя Труда Российской Федерации президенту федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» Красникову Геннадию Яковлевичу», — говорится в документе.
Геннадий Красников — президент Российской академии наук (РАН) с 2022 года. Он является советским и российским учёным в области физики полупроводниковых приборов, автором множества научных работ и разработок, получивших признание в России и за рубежом. Именно под его руководством в стране был создан уникальный инновационный комплекс по разработке и промышленному производству интегральных микросхем уровня 180–90–65 нм.
