Белоусов посетил командный пункт группировки войск «Север»

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Север», где заслушал доклады о текущей обстановке и поставил ряд задач. Он провёл рабочее совещание на пункте управления группировки, где ему доложили о характере действий ВСУ и об оснащении подразделений современным вооружением и военной техникой. Об этом сообщили в военном ведомстве.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Север». Видео © Telegram / Минобороны России

Белоусову также продемонстрировали применяемые в зоне СВО отечественные беспилотники, включая аппараты для дистанционного минирования местности, уничтожения бронетехники и укреплений противника. Кроме того, главе Минобороны показали наземные роботизированные комплексы, предназначенные для поражения бронетехники и укреплённых опорных пунктов, а также для доставки материально-технических средств на передовые позиции. Министру доложили о роботизированном комплексе, который ведёт установку противотанковых мин, и об использовании ретранслятора на дронах.

«Благодаря использованию ретранслятора с беспилотного летательного аппарата дальность работы наземных робототехнических комплексов для доставки материально-технических средств, провизии и воды увеличена до 15 километров», — говорится в сообщении.

Также Белоусов ознакомился со средствами борьбы с БПЛА ВСУ, которые военнослужащие группировки дорабатывают, опираясь на опыт, полученный в зоне СВО, и эффективно используют в боевых операциях на передовой. В завершение инспекции глава военного ведомства поблагодарил командиров подразделений группировки за высокие результаты боевой работы и вручил государственные награды военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм.