Цена бензина АИ-92 на бирже обновила рекорд

Биржевая цена бензина марки АИ-92 установила новый исторический максимум, продолжая тенденцию к росту. В то же время, стоимость АИ-95 продемонстрировала обратную динамику, начав снижаться. Об этом свидетельствуют данные торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

Цена АИ-92 увеличилась на 0,21%, достигнув 72,66 тысячи рублей за тонну, тем самым превзойдя предыдущий рекорд, зафиксированный 20 августа на отметке 72,51 тыс. Бензин АИ-95, согласно территориальному индексу для европейской части России, за прошедший день подешевел на 1,11%, остановившись на уровне 81,342 тысячи рублей за тонну, после периода нескольких дней подъема до пиковых значений.

Сезонное дизельное топливо подорожало на 0,2%, достигнув 61,129 тысячи рублей за тонну. Стоимость топочного мазута также показала рост на 0,83%, составив 23,756 тысячи рублей за тонну. Цена авиакеросина осталась неизменной на уровне 71,461 тысячи рублей за тонну. Показательно, что стоимость сжиженных углеводородных газов подскочила на 5,44%, достигнув 20,789 тысяч рублей за тонну.