Цена бензина АИ-92 на бирже обновила рекорд
Биржевая цена бензина марки АИ-92 установила новый исторический максимум, продолжая тенденцию к росту. В то же время, стоимость АИ-95 продемонстрировала обратную динамику, начав снижаться. Об этом свидетельствуют данные торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.
Цена АИ-92 увеличилась на 0,21%, достигнув 72,66 тысячи рублей за тонну, тем самым превзойдя предыдущий рекорд, зафиксированный 20 августа на отметке 72,51 тыс. Бензин АИ-95, согласно территориальному индексу для европейской части России, за прошедший день подешевел на 1,11%, остановившись на уровне 81,342 тысячи рублей за тонну, после периода нескольких дней подъема до пиковых значений.
Сезонное дизельное топливо подорожало на 0,2%, достигнув 61,129 тысячи рублей за тонну. Стоимость топочного мазута также показала рост на 0,83%, составив 23,756 тысячи рублей за тонну. Цена авиакеросина осталась неизменной на уровне 71,461 тысячи рублей за тонну. Показательно, что стоимость сжиженных углеводородных газов подскочила на 5,44%, достигнув 20,789 тысяч рублей за тонну.
Кстати, буквально на днях Life.ru рассказывал, что бензин в России резко взлетит в цене в начале осени. Доктор экономических наук прогнозирует, что к сентябрю цены на отечественных автозаправочных станциях вырастут на 0,5–2,5% по сравнению с показателями конца июля. Предполагается, что стоимость одного литра бензина марки АИ-92 будет находиться в диапазоне от 60,55 до 72,10 рубля, а АИ-95 – от 61,00 до 78,50 рубля.