Арест и ₽500 тысяч штрафа: Станет ли слово «инфоцыгане» вне закона вслед за мемом из «Большого куша»

Сейчас российское законодательство не запрещает слово «инфоцыгане», однако не исключено, что суд ограничит его использование, если оно будет содержаться в разжигающей ненависть речи. Об этом Life.ru на фоне запрета мема из фильма «Большой куш» рассказал адвокат Московской коллегии адвокатов Михаил Салкин.

Сейчас слово «инфоцыгане» не запрещено законом, но его использование может быть ограничено в судебном порядке, если будет доказан характер речи как разжигающей ненависть. Само слово «инфоцыгане» не несёт какой-либо отрицательной или положительной коннотации, а означает лиц, которые оказывают образовательные услуги неоднозначного содержания. Михаил Салкин Адвокат Московской коллегии адвокатов

Юрист уточнил, что само выражение «ненавижу цыган» ещё не влечёт за собой разжигание розни или ненависти, а лишь указывает на личное отношение героя, видимо, связанного с неудачным опытом коммуникации в прошлом. Тем не менее написанные ради шутки посты в соцсетях, где будет написано «бей инфоцыган», всё же могут выйти автору боком.

«Писать «бей инфоцыган» не стоит, так как это фактически призыв к насилию, как и постить в своих соцсетях «ненавижу инфоцыган». Если слово всё-таки признают запретным, такие публикации будут грозить административным штрафом или общественными работами», — предупредил Салкин.

Наш собеседник уточнил, что физических лиц могут оштрафовать на сумму от 10 до 20 тысяч рублей, а ещё приговорить к обязательным работам сроком до 100 часов или административному аресту до 15 суток. Юридическим лицам по этой статье грозит штраф от 250 до 500 тысяч рублей.