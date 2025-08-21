Суд не знает, где находится осуждённый на 13 лет экс-замминистра обороны Иванов

Суд не имеет официальных данных о том, где содержится экс-замминистра Тимур Иванов, и ожидает подтверждения этой информации от следственного изолятора. Ранее адвокат Денис Балуев заявил, что его клиент находится в СИЗО «Лефортово», однако судья решил дождаться официального ответа от администрации учреждения. При этом Балуев не участвует в процессе о банкротстве Иванова, поскольку представляет интересы Иванова исключительно по уголовным делам.

Слушание по делу о банкротстве экс-замминистра перенесено на 2 октября. Как отметил судья Рамиль Мухамедзанов, у суда отсутствуют доказательства того, что Иванов был должным образом уведомлён о начале рассмотрения иска.

Иванов занимал пост заместителя министра обороны с 2016 года. Он был арестован весной прошлого года, после чего его уволили из правительства в связи с утратой доверия.

Прокуратура требует обратить в доход государства движимое и недвижимое имущество экс-чиновника. В июле этого года Иванов был приговорён к 13 годам колонии за растрату 216 миллионов рублей при закупке паромов для Керченской переправы, а также за вывод около 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц». Тогда же суд постановил конфисковать его активы на общую сумму свыше 2,5 миллиарда рублей, включая земельные участки на Рублёвском шоссе, автомобили и денежные средства на счетах. Адвокаты обжаловали приговор, сам Иванов продолжает настаивать на своей невиновности.