Имущество экс-замминистра обороны Тимура Иванова хотят конфисковать

Прокуратура Москвы подала иск об обращении в доход Российской Федерации движимого и недвижимого имущества, принадлежащего бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову. Об этом свидетельствуют данные в картотеке Пресненского районного суда столицы.

«В суд поступил иск прокуратуры об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества Иванова Т. В.» — говорится в документе.

Исковое заявление было подано в рамках процедуры контроля за расходами госслужащих на предмет их соответствия официальным доходам. В материалах уточняется, что иск ещё не был принят судом к производству. Дата предстоящего заседания не назначена.