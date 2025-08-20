Имущество экс-замминистра обороны Тимура Иванова хотят конфисковать
Обложка © Life.ru
Прокуратура Москвы подала иск об обращении в доход Российской Федерации движимого и недвижимого имущества, принадлежащего бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову. Об этом свидетельствуют данные в картотеке Пресненского районного суда столицы.
«В суд поступил иск прокуратуры об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества Иванова Т. В.» — говорится в документе.
Исковое заявление было подано в рамках процедуры контроля за расходами госслужащих на предмет их соответствия официальным доходам. В материалах уточняется, что иск ещё не был принят судом к производству. Дата предстоящего заседания не назначена.
Напомним, Иванов был взят под стражу 23 апреля 2024 года по обвинению в коррупционных действиях. Против офицера возбудили два уголовных дела. В своём последнем слове он заявил о готовности принять обвинение. Он не признал вину в растрате при покупке паромов и выводе более 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц». В итоге суд назначил ему 13 лет колонии.