20 августа, 19:10

Имущество экс-замминистра обороны Тимура Иванова хотят конфисковать

Обложка © Life.ru

Прокуратура Москвы подала иск об обращении в доход Российской Федерации движимого и недвижимого имущества, принадлежащего бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову. Об этом свидетельствуют данные в картотеке Пресненского районного суда столицы.

«В суд поступил иск прокуратуры об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества Иванова Т. В.» — говорится в документе.

Исковое заявление было подано в рамках процедуры контроля за расходами госслужащих на предмет их соответствия официальным доходам. В материалах уточняется, что иск ещё не был принят судом к производству. Дата предстоящего заседания не назначена.

Напомним, Иванов был взят под стражу 23 апреля 2024 года по обвинению в коррупционных действиях. Против офицера возбудили два уголовных дела. В своём последнем слове он заявил о готовности принять обвинение. Он не признал вину в растрате при покупке паромов и выводе более 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц». В итоге суд назначил ему 13 лет колонии.

Александра Мышляева
