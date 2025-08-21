«Сломанная психика»: Одиноких женщин с шестью собаками и кошками сравнили с квадроберами

Кошки и собаки всё чаще занимают место семьи, супруга и потомства в жизни женщин. Об этом в беседе с 360.ru заявил член Общественной палаты РФ Павел Пожигайло, который также является автором идеи о введении лимита на домашних животных. По его словам, число крупных питомцев в доме не должно быть больше количества детей.

«Разговаривал со своей знакомой из Петербурга, у них в доме женщина живёт, у неё хаски. Она выставляет фотографию, говорит: «Вчера забралась в кровать, я её не выгнала, мы так с ней спали». Я надеюсь, естественно, как с собакой», — подчеркнул член ОП.

По словам Пожигайло, на Западе набирает обороты практика, когда женщины заводят множество кошек или собак, порой до пяти-шести особей. Представительницы слабого пола заменяют ими семью и детей, отметил автор инициативы. Вокруг этого формируются целые сообщества. Нередко эти собаки даже спят в постели с хозяйками. Специалист считает, что подобные явления необходимо пресекать.

«Это нормально, что ли? Это извращение. Если женщина живёт с пятью-шестью собаками и не имеет ни мужа, ни детей, то это продолжение идеологии чайлдфри или квардроберов. Собственно, это одна и та же тема, связанная с извращением и сломанной психикой», — подытожил Пожигайло.