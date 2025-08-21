Загадочная «Жужжалка» вышла в эфир, припомнив чей-то микротрон

Таинственная российская военная радиостанция УВБ-76, также известная как «Жужжалка» или «Радио Судного дня», вновь подала признаки активности, передав в эфир два новых закодированных сообщения. Об этом стало известно от операторов неофициального ресурса, которые ведут постоянный мониторинг её сигналов.

По данным отслеживающих эфир, в ходе сеанса связи прозвучали шифры НУТОБУЕФ и МИКРОТРОН. Природа и предназначение этих сигналов, как и самой станции, никогда официально не раскрывались и остаются предметом многочисленных спекуляций и теорий.

«4е сообщение за сегодня. 21.08.25 16:06 по мск. НЖТИ 45248 НУТОБУЕФ 6979 9692. 5е сообщение за сегодня. 21.08.25 17:17 по мск. НЖТИ 91394 МИКРОТРОН 8771 0680», — говорится в сообщении.