Загадочная «Жужжалка» вышла в эфир, припомнив чей-то микротрон
Обложка © Life.ru / Шедеврум
Таинственная российская военная радиостанция УВБ-76, также известная как «Жужжалка» или «Радио Судного дня», вновь подала признаки активности, передав в эфир два новых закодированных сообщения. Об этом стало известно от операторов неофициального ресурса, которые ведут постоянный мониторинг её сигналов.
По данным отслеживающих эфир, в ходе сеанса связи прозвучали шифры НУТОБУЕФ и МИКРОТРОН. Природа и предназначение этих сигналов, как и самой станции, никогда официально не раскрывались и остаются предметом многочисленных спекуляций и теорий.
«4е сообщение за сегодня. 21.08.25 16:06 по мск. НЖТИ 45248 НУТОБУЕФ 6979 9692. 5е сообщение за сегодня. 21.08.25 17:17 по мск. НЖТИ 91394 МИКРОТРОН 8771 0680», — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня загадочное «Радио Судного дня» (УВБ-76) вновь заявило о себе, отправив в эфир три новые порции шифров: «олуховка», «крипокаюк» и «аморализм». Эфир начался в 12:30 по Москве, а уже спустя 35 минут, в 13:05, последовало второе сообщение. Третий шифр прозвучал в 13:35.