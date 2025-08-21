«Получить свободу рук»: Политолог оценил вероятность выхода Трампа из переговоров по Украине

В ближайшее время Соединённые Штаты не планируют дистанцироваться от украинского конфликта и приложат усилия для поиска его решения. Такое мнение выразил политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, для президента США Дональда Трампа принципиально продемонстрировать достижения на украинском направлении, чтобы укрепить свои позиции в переговорах по другим вопросам. При этом эксперт допустил, что в будущем, при отсутствии прогресса в урегулировании, США могут выйти из конфликта.

«США хотелось бы выйти из этого кризиса с высоко поднятой головой и получить свободу рук для разрешения других, более приоритетных для себя вопросов внешней политики, таких как конкуренция с Китаем или ситуация на Ближнем Востоке. Тем более что успешное завершение ситуации на украинском направлении во многом может усилить переговорные позиции США на других треках, поэтому здесь всё взаимосвязано», — подчеркнул специалист в беседе с NEWS.ru.

Дудаков предположил, что в ближайшие месяцы администрация Трампа предпримет попытки договориться, и отказываться от участия в ситуации она точно не станет. Политолог также акцентировал внимание на том, что успех в мирном урегулировании конфликта важен и для ближайшего окружения Трампа, включая вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио, которые, по прогнозам, будут участвовать в выборах 2028 года.

Вариант самоустранения от украинской ситуации рассматривается, но он не является оптимальным, так как Трамп заинтересован в достижении значимых результатов на украинском направлении, чтобы оставить след в истории или получить Нобелевскую премию мира. Кроме того, его соратники также стремятся к этому.

«Мы видим, как активно действуют Джей Ди Вэнс и Марко Рубио, потому что именно этих двоих называют вероятными кандидатами от республиканской партии на следующие выборы в 2028 году. То есть у них будет тандем: Вэнс — президент, и Рубио — вице-президент», — подытожил американист.