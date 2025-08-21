Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 августа, 15:06

«Получить свободу рук»: Политолог оценил вероятность выхода Трампа из переговоров по Украине

Политолог Дудаков: США не будут выходить из переговорного процесса по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

В ближайшее время Соединённые Штаты не планируют дистанцироваться от украинского конфликта и приложат усилия для поиска его решения. Такое мнение выразил политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, для президента США Дональда Трампа принципиально продемонстрировать достижения на украинском направлении, чтобы укрепить свои позиции в переговорах по другим вопросам. При этом эксперт допустил, что в будущем, при отсутствии прогресса в урегулировании, США могут выйти из конфликта.

«США хотелось бы выйти из этого кризиса с высоко поднятой головой и получить свободу рук для разрешения других, более приоритетных для себя вопросов внешней политики, таких как конкуренция с Китаем или ситуация на Ближнем Востоке. Тем более что успешное завершение ситуации на украинском направлении во многом может усилить переговорные позиции США на других треках, поэтому здесь всё взаимосвязано», — подчеркнул специалист в беседе с NEWS.ru.

Дудаков предположил, что в ближайшие месяцы администрация Трампа предпримет попытки договориться, и отказываться от участия в ситуации она точно не станет. Политолог также акцентировал внимание на том, что успех в мирном урегулировании конфликта важен и для ближайшего окружения Трампа, включая вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио, которые, по прогнозам, будут участвовать в выборах 2028 года.

Вариант самоустранения от украинской ситуации рассматривается, но он не является оптимальным, так как Трамп заинтересован в достижении значимых результатов на украинском направлении, чтобы оставить след в истории или получить Нобелевскую премию мира. Кроме того, его соратники также стремятся к этому.

«Мы видим, как активно действуют Джей Ди Вэнс и Марко Рубио, потому что именно этих двоих называют вероятными кандидатами от республиканской партии на следующие выборы в 2028 году. То есть у них будет тандем: Вэнс — президент, и Рубио — вице-президент», — подытожил американист.

«То обнимает, то ругает»: Стало известно, как Трамп «абьюзит» Зеленского
«То обнимает, то ругает»: Стало известно, как Трамп «абьюзит» Зеленского

Напомним, ранее стало известно, что Дональд Трамп отстранится от переговоров по Украине до встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского. Как сообщает газета The Guardian, американский лидер придерживается мнения, что ключевым следующим шагом к разрешению кризиса должна стать именно прямая беседа Путина и Зеленского.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Украина
  • Марко Рубио
  • Джей Ди Вэнс
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar