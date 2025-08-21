В Азербайджане зафиксированы масштабные перебои в работе интернета

На всей территории Азербайджана зафиксированы масштабные перебои в работе интернет-связи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местных интернет-провайдеров.

Граждане республики получили SMS-уведомления о возникших проблемах. Провайдеры отмечают, что соответствующие структуры уже ведут работы по выявлению причин сбоя и стабилизации интернет-соединения. Замедление работы сети продолжается уже более 30 минут.

Ранее сообщалось, что в Республике Коми временно отключили мобильный Интернет. Как пояснили в региональном Министерстве цифрового развития, это связано с необходимостью усиления мер безопасности в регионе. Представители ведомства уточнили, что это запланированная мера, направленная на защиту критически важной инфраструктуры и обеспечение стабильной работы ключевых объектов. При этом голосовая связь и отправка SMS остаются доступными без ограничений.