Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 августа, 15:25

В Азербайджане зафиксированы масштабные перебои в работе интернета

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rustamli Photos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rustamli Photos

На всей территории Азербайджана зафиксированы масштабные перебои в работе интернет-связи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местных интернет-провайдеров.

Граждане республики получили SMS-уведомления о возникших проблемах. Провайдеры отмечают, что соответствующие структуры уже ведут работы по выявлению причин сбоя и стабилизации интернет-соединения. Замедление работы сети продолжается уже более 30 минут.

В Мурманской области временно ограничили работу мобильного интернета
В Мурманской области временно ограничили работу мобильного интернета

Ранее сообщалось, что в Республике Коми временно отключили мобильный Интернет. Как пояснили в региональном Министерстве цифрового развития, это связано с необходимостью усиления мер безопасности в регионе. Представители ведомства уточнили, что это запланированная мера, направленная на защиту критически важной инфраструктуры и обеспечение стабильной работы ключевых объектов. При этом голосовая связь и отправка SMS остаются доступными без ограничений.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Азербайджан
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar