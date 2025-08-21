Гоблин допустил, что суд запретит в России все фильмы Гая Ричи

Блогер и переводчик Гоблин (Дмитрий Пучков), создавший «правильный перевод» фильма «Большой куш», не исключил, что в России могут запретить все фильмы британского режиссёра Гая Ричи. Такое предположение он высказал в разговоре с «Газетой.ru», комментируя решение суда о запрете распространения известного мема про цыган.

Собеседник издания напомнил, что многие россияне не знают английского языка и поэтому смотря фильмы в переводе. А в «Большом куше» один из персонажей действительно выражает ненависть к цыганам, а другие герои потом повторяют его слова. При этом в других картинах режиссёра есть высказывания, которые могут быть рассмотрены, как ненависть к чернокожим.

Сам Пучков считает, что подобные высказывания в фильмах зачастую служат не призывом к вражде по национальному или расовому признаку, а отражают обстоятельства, в которых находится персонаж. Тем не менее он допускает, что российские суды могут принять санкции не только в отношении мемов.

«Фильм — это художественное произведение, где в рамках авторского замысла действуют самые разные герои в самых разных обстоятельствах. В том числе и вот такие герои, говорящие подобные вещи. Это называется свобода творчества. Когда наши суды доберутся до режиссёра Гая Ричи и запретят не только картинки с цитатами, но все его фильмы вообще — мне неведомо», — добавил он.