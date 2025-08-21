Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
21 августа, 16:20

В Минсельхозе хотят заняться улучшением питания россиян

Глава Минсельхоза РФ Лут поручила повысить качество питания в стране

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Viktor Sergeevich

Минсельхоз России намерен сместить акцент в работе аграрного сектора с увеличения объёмов производства на улучшение качества питания граждан. О таком стратегическом курсе заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут на II всероссийском форуме селекционеров и семеноводов «Русское поле — 2025».

Глава ведомства констатировала, что существует явный запрос общества на качественные и полезные продукты, однако сейчас сельхозтоваропроизводители и переработчики в основном ориентированы на то, чтобы произвести больше.

«Перспективная наша задача и вообще запрос общества <...> это, конечно, вопрос качества рационального питания. Да, это тематика, которая сейчас начала возникать. Пока сельхозтоваропроизводители или переработчики с ней мало связаны, потому что наша задачапроизвести больше», сказала Лут.

Она отметила, что это сложная, но крайне важная тема, которой министерство планирует активно заняться уже в текущем году. Министр добавила, что предстоящие изменения потребуют времени и усилий, поскольку процесс напрямую связан со здоровьем нации.

В Минсельхозе раскрыли, на сколько процентов в России подорожала курица
Ранее сообщалось, что в России на данный момент собрано порядка 75 млн тонн зерна, что на 1,6 млн тонн больше, чем в прошлом году. Урожай собран с 22 млн га, что составляет 47% от общей площади посевов зерновых культур, при этом урожайность увеличилась до 34,6 ц/га по сравнению с 32,8 ц/га в 2024 году, что в ведомстве объясняют применением современных технологий, включая высокоэффективные семена, удобрения и средства защиты растений.

Анастасия Никонорова
