В Минсельхозе хотят заняться улучшением питания россиян
Глава Минсельхоза РФ Лут поручила повысить качество питания в стране
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Viktor Sergeevich
Минсельхоз России намерен сместить акцент в работе аграрного сектора с увеличения объёмов производства на улучшение качества питания граждан. О таком стратегическом курсе заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут на II всероссийском форуме селекционеров и семеноводов «Русское поле — 2025».
Глава ведомства констатировала, что существует явный запрос общества на качественные и полезные продукты, однако сейчас сельхозтоваропроизводители и переработчики в основном ориентированы на то, чтобы произвести больше.
«Перспективная наша задача и вообще запрос общества <...> это, конечно, вопрос качества рационального питания. Да, это тематика, которая сейчас начала возникать. Пока сельхозтоваропроизводители или переработчики с ней мало связаны, потому что наша задача — произвести больше», — сказала Лут.
Она отметила, что это сложная, но крайне важная тема, которой министерство планирует активно заняться уже в текущем году. Министр добавила, что предстоящие изменения потребуют времени и усилий, поскольку процесс напрямую связан со здоровьем нации.
Ранее сообщалось, что в России на данный момент собрано порядка 75 млн тонн зерна, что на 1,6 млн тонн больше, чем в прошлом году. Урожай собран с 22 млн га, что составляет 47% от общей площади посевов зерновых культур, при этом урожайность увеличилась до 34,6 ц/га по сравнению с 32,8 ц/га в 2024 году, что в ведомстве объясняют применением современных технологий, включая высокоэффективные семена, удобрения и средства защиты растений.