На Украине снова клянчат ракеты большой дальности, не скрывая новых ударов по РФ

Советник главы офиса Украины Михаил Подоляк заявил, что для укрепления обороны стране необходимы ракеты, способные достигать целей в европейской части России. Об этом он рассказал в интервью итальянской газете La Repubblica.

Подоляк назвал появление у Украины ракет средней и большой дальности — до 2 тысяч километров — одним из ключевых элементов системы безопасности. Он подчеркнул, что Россия должна осознавать наличие такой угрозы.

«Четвёртый элемент, по моему мнению, самый важный. Речь идёт об установке на территории Украины ракет, способных достигать европейской части России. Россия должна знать, что здесь есть не только ракеты малой дальности, но и средней и средней-большой дальности. Которые могут поражать цели на расстоянии 2 тыс. км», — заявил Подоляк.

Отвечая на вопрос о завершении конфликта, советник Зеленского допустил сценарий его заморозки вдоль текущей линии фронта. При этом он добавил, что Украина не откажется де-юре от оккупированных территорий и будет пытаться вернуть их другими методами.