Эксперты ЭИСИ: Путин консолидировал общество и вернул уважение к России и её символам

День государственного флага, который отмечается в России 22 августа, является одним из самых значимых праздников в новейшей истории страны. Об этом в начале круглого стола напомнил политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Павел Данилин. По его мнению, ярким примером демонстрации флага и его силы на международной арене стали переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

Уважение к государственным символам в стране и вне ее пределов, наше национальное единство, безусловно, оказывают влияние на внешнеполитические позиции России. Такая консолидация позволяет руководству страны, нашему Президенту проводить уверенную и независимую политику на мировой арене, защищая национальные интересы и, главное, наш суверенитет Павел Данилин

Эксперт подчеркнул: России удалось уверенно достигнуть всех запланированных целей переговоров. Вместе с тем, их продолжение – между Россией, США и Украиной – требует тщательной дипломатической проработки. Также пока рано говорить и о двусторонней встрече Владимира Путина с Зеленским, ведь Украина пока так и не выполнила в полном объеме взятые на себя обязательства в рамках стамбульских соглашений текущего года.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский представил исследование ИНСОМАР об ассоциативном восприятии флага России, согласно которому для 80% россиян цвета на российском флаге символичны. Белый цвет у респондентов более всего ассоциируется с чистотой помыслов (25%), синий – с мирным небом (31%), а красный – с кровью, пролитой за Отечество (19%), силой, мощью и уверенностью (12%).

«Результаты показывают, что отношение к России окрашено положительными чувствами, 60% — опрошенных испытывают только позитивные эмоции, гордость — 48%, надежда — 30% и уверенность — 18%», – привел данные исследования Виктор Потуремский.

Политолог, руководитель проектов ЭИСИ, член Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Владимир Шаповалов отметил, что уважение к государственным символам России, позитивное их восприятие в обществе нераздельно связаны с той политикой, которую проводит Владимир Путин. Политолог считает, что России есть чем гордиться не только в прошлом, но и в настоящем, и будущем.

В начале века Россия находилась у опасной черты. Для спасения страны был необходим сильный лидер, способный сплотить вокруг себя здоровые патриотические силы. Таким лидером оказался Владимир Путин, сумевший в чрезвычайно трудных условиях постепенно вывести страну из кризисной ситуации. Политический курс, проводимый Россией под руководством Владимира Путина с начала 2000-х годов, направленный на восстановление территориальной целостности и единства страны, укрепление обороноспособности и военно-технического потенциала, защиту национальных интересов России привел к возрождению России, восстановлению её позиций в качестве одного из признанных мировых лидеров Владимир Шаповалов

«В начале века Россия находилась у опасной черты. Для спасения страны был необходим сильный лидер, способный сплотить вокруг себя здоровые патриотические силы. Таким лидером оказался Владимир Путин, сумевший в чрезвычайно трудных условиях постепенно вывести страну из кризисной ситуации. Политические курс, проводимый Россией под руководством Владимира Путина с начала 2000-х годов, направленный на восстановление территориальной целостности и единства страны, укрепление обороноспособности и военно-технического потенциала, защиту национальных интересов России привел к возрождению России, восстановлению её позиций в качестве одного из признанных мировых лидеров», – рассказал Владимир Шаповалов.

Наши солдаты – своим подвигом, и оставляя за собой города с поднятым флагом России, усмирили аппетиты Запада. Это и есть символ победы русской армии и дипломатии, выразил уверенность депутат Государственной Думы VIII созыва, заместитель председателя комитета ГД РФ по информационной политике Олег Матвейчев.

Вопросы безопасности, которые мы всегда ставили на первое место, сейчас получают важнейшее значение, и позиция России здесь звучит все ярче и ярче. У нас никогда не стоял вопрос территорий, а стоял вопрос стоял о защите людей Донбасса и Новороссии, тех людей, которые там живут. И наша позиция неизменна, если не решен этот корневой вопрос безопасности, то невозможно ни о чем договариваться Олег Матвейчев

Продолжил тему политолог Николай Миронов: «Владимир Владимирович с полной уверенностью прибыл на Аляску и создал новую мировую риторику. Президент говорит о том, что Россия действительно хочет гарантий безопасности, но – для всех. Вопрос сейчас не в том, что будет безопасность России, Украины или Евросоюза, – мы говорим в очередной раз, чтобы принцип безопасности был возведён в число международных, так же, как и принцип суверенитета».

Политолог подчеркнул, что сама встреча на Аляске, перемена в политике Соединенных Штатов относительно вопросов урегулирования украинского конфликта – стали следствием того, что мир кардинально изменился.