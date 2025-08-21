Мессенджер MAX
21 августа, 15:52

Эксперты ЭИСИ: Путин консолидировал общество и вернул уважение к России и её символам

В преддверии Дня государственного флага состоялся круглый стол ЭИСИ по теме «Флаг России — символ единства и суверенитета».

Обложка © Сергей Булкин/ТАСС

День государственного флага, который отмечается в России 22 августа, является одним из самых значимых праздников в новейшей истории страны. Об этом в начале круглого стола напомнил политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Павел Данилин. По его мнению, ярким примером демонстрации флага и его силы на международной арене стали переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

quote

Уважение к государственным символам в стране и вне ее пределов, наше национальное единство, безусловно, оказывают влияние на внешнеполитические позиции России. Такая консолидация позволяет руководству страны, нашему Президенту проводить уверенную и независимую политику на мировой арене, защищая национальные интересы и, главное, наш суверенитет

Павел Данилин

Эксперт подчеркнул: России удалось уверенно достигнуть всех запланированных целей переговоров. Вместе с тем, их продолжение – между Россией, США и Украиной – требует тщательной дипломатической проработки. Также пока рано говорить и о двусторонней встрече Владимира Путина с Зеленским, ведь Украина пока так и не выполнила в полном объеме взятые на себя обязательства в рамках стамбульских соглашений текущего года.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский представил исследование ИНСОМАР об ассоциативном восприятии флага России, согласно которому для 80% россиян цвета на российском флаге символичны. Белый цвет у респондентов более всего ассоциируется с чистотой помыслов (25%), синий – с мирным небом (31%), а красный – с кровью, пролитой за Отечество (19%), силой, мощью и уверенностью (12%).

ВЦИОМ: 99% молодых людей в России растут патриотами
«Результаты показывают, что отношение к России окрашено положительными чувствами, 60% — опрошенных испытывают только позитивные эмоции, гордость — 48%, надежда — 30% и уверенность — 18%», – привел данные исследования Виктор Потуремский.

Политолог, руководитель проектов ЭИСИ, член Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Владимир Шаповалов отметил, что уважение к государственным символам России, позитивное их восприятие в обществе нераздельно связаны с той политикой, которую проводит Владимир Путин. Политолог считает, что России есть чем гордиться не только в прошлом, но и в настоящем, и будущем.

quote

В начале века Россия находилась у опасной черты. Для спасения страны был необходим сильный лидер, способный сплотить вокруг себя здоровые патриотические силы. Таким лидером оказался Владимир Путин, сумевший в чрезвычайно трудных условиях постепенно вывести страну из кризисной ситуации. Политический курс, проводимый Россией под руководством Владимира Путина с начала 2000-х годов, направленный на восстановление территориальной целостности и единства страны, укрепление обороноспособности и военно-технического потенциала, защиту национальных интересов России привел к возрождению России, восстановлению её позиций в качестве одного из признанных мировых лидеров

Владимир Шаповалов

Наши солдаты – своим подвигом, и оставляя за собой города с поднятым флагом России, усмирили аппетиты Запада. Это и есть символ победы русской армии и дипломатии, выразил уверенность депутат Государственной Думы VIII созыва, заместитель председателя комитета ГД РФ по информационной политике Олег Матвейчев.

quote

Вопросы безопасности, которые мы всегда ставили на первое место, сейчас получают важнейшее значение, и позиция России здесь звучит все ярче и ярче. У нас никогда не стоял вопрос территорий, а стоял вопрос стоял о защите людей Донбасса и Новороссии, тех людей, которые там живут. И наша позиция неизменна, если не решен этот корневой вопрос безопасности, то невозможно ни о чем договариваться

Олег Матвейчев

Продолжил тему политолог Николай Миронов: «Владимир Владимирович с полной уверенностью прибыл на Аляску и создал новую мировую риторику. Президент говорит о том, что Россия действительно хочет гарантий безопасности, но – для всех. Вопрос сейчас не в том, что будет безопасность России, Украины или Евросоюза, – мы говорим в очередной раз, чтобы принцип безопасности был возведён в число международных, так же, как и принцип суверенитета».

Политолог подчеркнул, что сама встреча на Аляске, перемена в политике Соединенных Штатов относительно вопросов урегулирования украинского конфликта – стали следствием того, что мир кардинально изменился.

quote

Мир меняется благодаря России и благодаря тому духовному вектору, который Россия задаёт. <…> Встреча на Аляске сама по себе стала результатом мыслительных и духовных процессов внутри самих Соединённых Штатов, в головах у американского президента и внутри его команды. Ведь сначала была жёсткая риторика о том, что сейчас будут санкции. И мы видим, как всё изменилось после того, как множество стран откровенно выступили в поддержку России

Николай Миронов

