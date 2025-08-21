Мужчину с топором задержали на детской площадке в Балашихе

Сотрудник спецподразделения Росгвардии нейтрализовал вооружённого топором мужчину, представлявшего угрозу для детей на игровой площадке в Балашихе. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы ведомства.

Задержание мужчины с топором у детской площадки в Балашихе. Видео © Telegram / Росгвардия. Москва

«В свободное от службы время сотрудник ОМОН «Авангард» Главного управления Росгвардии по городу Москве Андрей Ч. задержал вооружённого топором гражданина во дворе жилого дома. Боец спецназа увидел, что по территории детской площадки, на которой в тот момент находились дети, ходит человек с топором. В ответ на вопрос о причинах странного поведения, мужчина совершил нападение на правоохранителя», — сказано в публикации.

По опубликованным ведомством кадрам можно сделать вывод, что задержанный мужчина находится в состоянии опьянения. Сейчас нападавший в отделе полиции, где с ним проведут дальнейшее разбирательство.