Берлин не откажется от расследования подрыва «Северных потоков» ради поддержки Киева

21 августа, 19:09

Хубиг: ФРГ поддерживает Украину, но подрыв Севпотоков необходимо расследовать

Штефани Хубиг. Обложка © ТАСС / dpa / picture alliance / Christophe Gateau

Германия продолжит поддерживать Украину, однако диверсия на газопроводах «Северный поток» является преступлением и требует тщательного расследования. Такое заявление сделала министр юстиции ФРГ Штефани Хубиг в связи с задержанием в Италии предполагаемого координатора этой террористической акции.

«Мы стоим на стороне Украины. Мы и дальше будем стоять на стороне Украины, но для меня важно, что Германия является правовым государством, и что преступления, совершённые в нашей юрисдикции, также должны последовательно расследоваться», — заявила чиновница, отвечая на вопрос о том, как арест подозреваемого в организации диверсии скажется на отношениях Берлина и Киева.

Появилось видео работы карабинеров, задержавших подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца

Напомним, сегодня в Италии задержали украинца, которого подозревают в организации диверсии на «Северных потоках». Сообщается, что он был на отдыхе со своей семьёй и не оказывал сопротивления правоохранителям.

Сама диверсия произошла ещё 26 сентября 2022 года. В ЕС инициировали расследование, но не делились своими наработками с Россией, несмотря на многочисленные запросы. При этом сообщалось, что следователи из разных европейских стран не сотрудничали друг с другом и даже специально мешали расследованию.

