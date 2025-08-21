Берлин не откажется от расследования подрыва «Северных потоков» ради поддержки Киева

Германия продолжит поддерживать Украину, однако диверсия на газопроводах «Северный поток» является преступлением и требует тщательного расследования. Такое заявление сделала министр юстиции ФРГ Штефани Хубиг в связи с задержанием в Италии предполагаемого координатора этой террористической акции.

«Мы стоим на стороне Украины. Мы и дальше будем стоять на стороне Украины, но для меня важно, что Германия является правовым государством, и что преступления, совершённые в нашей юрисдикции, также должны последовательно расследоваться», — заявила чиновница, отвечая на вопрос о том, как арест подозреваемого в организации диверсии скажется на отношениях Берлина и Киева.

Напомним, сегодня в Италии задержали украинца, которого подозревают в организации диверсии на «Северных потоках». Сообщается, что он был на отдыхе со своей семьёй и не оказывал сопротивления правоохранителям.