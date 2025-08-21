Четыре человека погибли в результате лобового ДТП с газелью в Курской области
Обложка © Life.ru
Четыре человека погибли в результате столкновения пассажирской «газели» с другим автомобилем в Конышевском районе Курской области. Об этом сообщил в своём телеграм-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.
По его словам, авария произошла сегодня в селе Малахово. Водитель «газели» 60 лет и 51-летняя пассажирка с травмами были доставлены в Фатежскую центральную районную больницу, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.
Ранее в Дагестане в результате аварии на дороге «Бильгади-Чинар» в Дербентском районе погиб 16-летний подросток, а две несовершеннолетние девушки были госпитализированы. ДТП произошло вечером 19 августа около 21:00 на 3-м километре трассы. Автомобилем «Лада Приора» управлял 17-летний водитель без водительских прав, который не справился с управлением и врезался в бетонный отбойник.