Четыре человека погибли в результате лобового ДТП с газелью в Курской области

Четыре человека погибли в результате столкновения пассажирской «газели» с другим автомобилем в Конышевском районе Курской области. Об этом сообщил в своём телеграм-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, авария произошла сегодня в селе Малахово. Водитель «газели» 60 лет и 51-летняя пассажирка с травмами были доставлены в Фатежскую центральную районную больницу, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

