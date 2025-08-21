«Не умеем откладывать»: Виктор Рыбин объяснил, почему продолжает работать в 63 года

63-летний лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин не думает о завершении карьеры и будет выходить на сцену до тех пор, пока хватает сил. Такую позицию артист озвучил в беседе с Леди Mail.Ru. Главным примером для подражания Рыбин назвал Льва Лещенко, который в 83 года прекрасно выглядит и продолжает работать.

«Молодиться не планирую, ведь понимаю, что выглядит это не очень, а вот следовать примеру таких наших певцов, как, например, Лев Лещенко, — это по мне. Ему 83 года, а как он выглядит, а?» — сказал музыкант.

При этом концертная деятельность для него является основным заработком, так как накоплений у семьи нет. Рыбин пояснил, что они с супругой не привыкли копить деньги, поскольку предпочитают сразу тратить их на помощь близким и покупку всего необходимого.