Два украинских дрона сбили над территорией Воронежской области

Силы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области. Об этом сообщили в официальном представительстве Министерства обороны России.

«21 августа в период с 17:40 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территорией Воронежской области», — говорится в сообщении.