Два украинских дрона сбили над территорией Воронежской области
Силы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области. Об этом сообщили в официальном представительстве Министерства обороны России.
«21 августа в период с 17:40 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территорией Воронежской области», — говорится в сообщении.
Ранее в Чертковском районе Ростовской области силы ПВО уничтожили беспилотник. Как сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь, по данным администрации региона, атака БПЛА не привела к жертвам, разрушениям или иным последствиям на земле.