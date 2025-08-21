Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 августа, 18:09

Два украинских дрона сбили над территорией Воронежской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Силы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области. Об этом сообщили в официальном представительстве Министерства обороны России.

«21 августа в период с 17:40 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территорией Воронежской области», говорится в сообщении.

Семь беспилотников сбили силы ПВО и РЭБ над Воронежской областью
Семь беспилотников сбили силы ПВО и РЭБ над Воронежской областью

Ранее в Чертковском районе Ростовской области силы ПВО уничтожили беспилотник. Как сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь, по данным администрации региона, атака БПЛА не привела к жертвам, разрушениям или иным последствиям на земле.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Воронежская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar