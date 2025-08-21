В Госдуме предупредили о ядерном ответе на удары по территории России

Россия оставляет за собой право ответить тактическим ядерным оружием на удары западными ракетами вглубь своей территории. Об этом сообщил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По словам депутата, если какая-либо страна Евросоюза нанесёт удар по России, ответ последует незамедлительно и будет ядерным.

«Если вдруг, не дай бог, будут нанесены удары иностранными ракетами в глубину территории России, отвечать будут, может быть, даже не «Орешником», а тактическим ядерным оружием. Или если какая-то страна Евросоюза нанесёт удар по России, тогда будет ответ уже ядерный», — заявил парламентарий.