В Госдуме предупредили о ядерном ответе на удары по территории России
Депутат Колесник: РФ ответит тактическим ядерным оружием на атаки вглубь страны
Россия оставляет за собой право ответить тактическим ядерным оружием на удары западными ракетами вглубь своей территории. Об этом сообщил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По словам депутата, если какая-либо страна Евросоюза нанесёт удар по России, ответ последует незамедлительно и будет ядерным.
«Если вдруг, не дай бог, будут нанесены удары иностранными ракетами в глубину территории России, отвечать будут, может быть, даже не «Орешником», а тактическим ядерным оружием. Или если какая-то страна Евросоюза нанесёт удар по России, тогда будет ответ уже ядерный», — заявил парламентарий.
Напомним, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что для усиления обороноспособности страны необходимы ракеты, способные поражать цели в европейской части России на расстоянии до 2 тысяч километров, назвав это ключевым элементом безопасности. По его словам, Россия должна осознавать угрозу таких ракет, включая не только малой, но и средней и средней-большой дальности.