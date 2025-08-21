Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
21 августа, 18:50

После атаки дрона ВСУ в Енакиевке погибли 2 человека, 21 пострадал

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

В результате атаки украинского беспилотника на Енакиево в ДНР погибли два мирных жителя. Об этом сообщил сотрудник Следственного комитета.

«В ходе осмотра установлено, что в результате обстрела жертвами среди мирного населения стали два человека, еще не менее четырёх человек получили ранения различной степени тяжести. В настоящее время пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — рассказал он.

Количество пострадавших возросло до двадцати одного человека, включая одного ребёнка. Обстрелу подвергся жилой район, где отсутствуют военные объекты, в результате чего повреждения получили многоквартирные дома и автомобили. Сотрудник СК добавил, что противник вёл огонь с применением ударных беспилотников и реактивных систем залпового огня натовского производства. Об этом свидетельствуют обнаруженные на месте фрагменты, которые будут направлены на экспертизу.

Ранее Life.ru сообщал, что сегодня из-за налётов украинских дронов пострадали четыре мирных жителя Белгородской области. Трое получили ранения гражданских от ударов по Новому Осколу, всем им оказана медицинская помощь. Кроме того была ранена жительница Грайворона.

