Обвинение запросило второе пожизненное для Николая Королёва* по делу Белой масти

Гособвинение потребовало назначить второе пожизненное лишение свободы националисту Николаю Королёву*, уже приговорённому к аналогичному наказанию за взрыв на Черкизовском рынке. Об этом сообщает РИА «Новости» из зала суда.

«Прошу признать Королёва* виновным… присоединить неотбытую часть по приговору Московского городского суда от 10 апреля 2012 года, окончательно назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы», — приводит агентство запрос прокурора.

По новому делу о создании террористического сообщества «Белая масть» подсудимый вину не признал. Обвинитель указал, что фигуранты в соцсетях одобрительно высказывались о терактах на расовой почве и вдохновлялись преступлениями против государственных органов, в том числе взрывом в Оклахома-Сити в 1995 году. В письмах соратникам Королёв* призывал патрулировать улицы, применять насилие к мигрантам и создавать вооружённые ячейки.

На скамье подсудимых находятся и другие предполагаемые участники сообщества, включая супругу Королёва* и подполковника Алексея Белкова, которые, по версии следствия, выступали в роли координаторов. Напомним, Королёв* был осуждён на пожизненный срок в 2008 году за теракт 2006 года на Черкизовском рынке, в результате которого погибли 14 человек.

В прошлом году Life.ru сообщал, что 12 членов неонацистского сообщества «Белая масть» были задержаны силовиками на территории Республики Крым. Правоохранители изъяли у них холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы, экстремистскую литературу и нацистскую символику. Помимо этого в их телефонах нашлись переписки с командирами ВСУ и запрещённых в РФ организаций.