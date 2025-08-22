Чипсы с сюрпризом: Советница мэра Нью-Йорка вручила журналистке пакет снеков с наличными

Экс-помощница мэра Нью-Йорка Эрика Адамса и советница его предвыборной кампании Уинни Греко оказалась в центре скандала после попытки передать журналистке пакет чипсов с вложенными внутрь наличными. Согласно расследованию издания City, инцидент произошёл после предвыборного мероприятия в Гарлеме, где Греко настойчиво вручила корреспонденту Кэти Хонан пачку снеков, внутри которой обнаружились купюры достоинством 100 и 20 долларов.

Пакет чипсов с деньгами. Фото © Х / THE CITY

Журналистка немедленно уведомила Греко о невозможности принять подарок, но не получила ответа. Советница мэра впоследствии назвала произошедшее «культурным недоразумением», сославшись на китайскую традицию дарения денег в знак дружбы и благодарности.

В результате скандала Греко была отстранена от работы в предвыборной кампании Адамса, где формально числилась волонтёром, хотя New York Post указывает на её статус советника. City обратилось к силовикам.