Житель Омской области угрожал участковому арбалетом из-за протокола о распитии

В омском посёлке Колосовка 42-летний местный житель угрожал участковому полиции арбалетом и охотничьим ножом. Как сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по Омской области, конфликт возник после составления протокола за распитие алкоголя в общественном месте.

«Обвиняемый, желая отомстить участковому уполномоченному полиции, взял арбалет и охотничий нож, высказав угрозы убийством», – уточнили в пресс-службе.

Участковый сумел самостоятельно справиться с агрессивным арбалетчиком. В отношении любителя средневекового оружия возбудили уголовное дело по статье об угрозе применения насилия, опасного для жизни, в отношении представителя власти. В случае доказательства вины ему грозит до 10 лет лишения свободы.